Caro scuola, la spesa per alunno supera i 1.400 euro

Primo settembre, la fine delle vacanze e sette milioni di studenti pronti per il rientro a scuola. Conto salato per le famiglie. La spesa per tutto l'occorrente lievita anche quest'anno: dagli zaini e gli astucci ai libri di testo. sommando tutto, si possono spendere fino a 1.400 euro per studente. A dirlo è Federconsumatori, che, sottolinea, "il costo principale è quello del corredo scolastico". Più di 650 euro per studente. Il prezzo dei libri, invece, oscilla in base all'anno scolastico e all'indirizzo di studi. Si parte dai 490 euro alle medie e si arriva, per i ragazzi del liceo classico con i loro dizionari di greco e latino, a 700 euro. Ecco perché, i genitori, ricorrono sempre più spesso ai libri usati.