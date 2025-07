Carceri, il piano di Nordio contro il sovraffollamento

Ampliamento dei padiglioni, moduli e container all'interno degli spazi aperti delle carceri, misure alternative per i reati meno gravi e per chi è a fine pena, detenuti con problemi di tossicodipendenza trasferiti nelle comunità. È un piano senza precedenti quello che il ministro della giustizia Carlo Nordio presenterà domani al Consiglio dei ministri. Obiettivo: trovare fino a 10mila posti per alleggerire l'attuale sovraffollamento delle carceri italiane. Oggi il tasso di occupazione delle celle è al 133%, con punte del 150%. La popolazione carceraria ha superato le 62mila unità a fronte di 46.700 posti disponibili. Numeri allarmanti con pesanti disagi per i detenuti - i suicidi da inizio anno sono stati 41, nel 2024 91 - e gli agenti penitenziari.