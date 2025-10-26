Cappa mania: il ritorno del mantello più chic

In passerella c'è il trench, il cappotto over, il morbido teddy, la giacchetta...c'era una volta. La cappa e c'è ancora. Regale e chic

questa stagione è di moda anche in versione street. Diffusa nell'800 come soprabito da sera sia per uomo sia per donna

è a inizio Novecento che raggiunge il suo massimo splendore grazie alle creazioni dei grandi couturier, e oggi c'è chi - alla cappa - dedica intere collezioni.