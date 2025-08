Caos sui liquidi in aereo: non tutti gli scanner sono adeguati

Caos valigia per chi viaggia in aereo. La nuova regola approvata dalla Conferenza europea dell’aviazione civile lo scorso 25 luglio prevede la possibilità di portare fino a 2 litri di liquidi nel bagaglio a mano - prima il massimo era 100 millilitri. Ma vale solo negli aeroporti con scanner di ultima generazione che individuano se un liquido è pericoloso o meno. Il problema è che non tutti gli scanner sono adeguati e non tutti gli scali europei, pur essendo dotati di metal detector di nuova generazione, si sono allineati alla nuova misura.