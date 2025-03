Campi Flegrei, scontri tra manifestanti e polizia a Bagnoli

Scontri tra manifestanti e polizia nel quartiere Bagnoli, a Napoli, in occasione della visita dei ministri Salvini, Piantedosi e Valditara. Il corteo è stato organizzato dai cittadini per chiedere l'intervento del governo a sostegno delle popolazioni colpite dalla crisi bradisismica dei Campi Flegrei con frequenti scosse di terremoto. Uova e fumogeni contro il cordone di agenti, schierati in assetto antisommossa. "Non vogliamo contare morti", tra gli slogan scanditi dai manifestanti. Gli agenti hanno prima cercato di contenere l'avanzata del corteo, quindi lo hanno respinto utilizzando i manganelli.