IMBARAZZO DELL'ARTISTA

Campania, gaffe di De Luca: "Bellissima la figlia di Kapoor", ma è la moglie

Il siparietto è andato in scena durante l'inaugurazione della stazione Monte Sant'Angelo della metro linea 7 a Napoli

11 Set 2025 - 15:55
00:50 

Gaffe del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante l'inaugurazione della stazione Monte Sant'Angelo della metro linea 7 a Napoli, quando dal palco ha detto "Bellissima la figlia di Kapoor", rivolgendosi però alla moglie dell'artista iracheno. De Luca ha poi scherzato: "Anche in questo Kapoor dimostra di essere un creativo. Devo dire che siamo gemellati tutti e due da questo punto di vista, abbiamo dei gusti...".

