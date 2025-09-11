Campania, gaffe di De Luca: "Bellissima la figlia di Kapoor", ma è la moglie

Gaffe del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante l'inaugurazione della stazione Monte Sant'Angelo della metro linea 7 a Napoli, quando dal palco ha detto "Bellissima la figlia di Kapoor", rivolgendosi però alla moglie dell'artista iracheno. De Luca ha poi scherzato: "Anche in questo Kapoor dimostra di essere un creativo. Devo dire che siamo gemellati tutti e due da questo punto di vista, abbiamo dei gusti...".