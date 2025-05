Cambia il clima, addio banane

E ora a essere minacciato dai cambiamenti climatici è il frutto più consumato al mondo: la banana. A lanciare l’allarme è il nuovo rapporto pubblicato dall'associazione di beneficenza Christian Aid che evidenzia come entro il 2080 quasi due terzi delle terre coltivate in America Latina e Caraibi potrebbero diventare inadatte. In Paesi come Ecuador, Colombia, Filippine – Stati in cui si concentra circa l'80% delle esportazioni globali - i fenomeni estremi come piogge torrenziali, siccità prolungate e ondate di calore stanno compromettendo interi raccolti. Milioni di agricoltori rischiano di perdere il lavoro e le comunità locali si potrebbero trovare a dover fronteggiare una crisi alimentare imminente. Le banane sono la quarta coltura commestibile più importante a livello globale, dopo grano, riso e mais.