Caltanissetta, sorpresi a spacciare droga: due arresti

La guardia di finanza di Caltanissetta ha sequestrato quasi mezzo chilogrammo di marijuana e arrestato due persone nell'ambito dell'operazione denominata "Delivery Express", già avviata nello scorso mese di gennaio, finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene. Le Fiamme Giallehanno individuato e bloccato a Caltanissetta, in flagranza di reato, due giovani dell'Agrigentino in possesso dell'ingente quantitativo di marijuana (pari a circa 500 grammi) trasportato sul loro autoveicolo, occultato all'interno di buste di patatine. I responsabili sono stati arrestati. La droga sequestrata, qualora venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio presenti sul territorio, avrebbe permesso di incassare oltre 9mila euro.