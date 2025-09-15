Calovini (FdI) a Tgcom24: "In Ucraina situazione gravissima, doveroso riarmarsi"

Il capogruppo di Fratelli d'Italia della Commissione Affari esteri della Camera dei Deputati a 360 gradi sulla politica estera del governo Meloni: "Abbiamo una credibilità a livello internazionale senza precedenti"
"La situazione in Ucraina è estremamente grave. Prima con la Polonia, poi con la Romania, è sempre più alto il livello di tensione. Per questo un'attenzione particolare da Italia e Nato è doverosa". Così Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d'Italia della Commissione Affari esteri della Camera dei Deputati, in un'intervista a Tgcom24. "In un contesto come questo - spiega - è importante e doveroso riarmarsi. Ma non vuol dire armi e carri armati. Significa difendersi e fare sviluppo nella ricerca informatica in questa guerra fatta anche con droni e Intelligenza Artificiale".
E sul conflitto in Medioriente: "E' Una guerra complessa - aggiunge Calovini - condanniamo la reazione sproporzionate di Israele nei confronti di Gaza e dei civili, è inaccettabile. Ma mantenere un dialogo con Israele è importante". La posizione del governo Meloni, ribadisce, "è sempre stata coerente. A livello interazionale abbiamo acquisito una credibilità senza precedenti, è il governo più stabile a livello europeo in questo momento ed è importantissimo nello scacchiere internazionale".
