California, un incendio devasta Chinese Camp

Un incendio boschivo ha distrutto alcune abitazioni in una cittadina della California fondata intorno al 1850 da minatori cinesi che erano stati cacciati da un accampamento vicino. Il rogo si è rapidamente esteso su una superficie di oltre 10 miglia quadrate, costringendo all'evacuazione della cittadina di Chinese Camp e delle autostrade circostanti. L'incendio è stato causato da un fulmine.
