LE IMMAGINI DEL ROGO

California, un incendio devasta Chinese Camp

Il rogo si è rapidamente esteso su una superficie di oltre 10 miglia quadrate, costringendo all'evacuazione della cittadina

04 Set 2025 - 10:00
01:25 

Un incendio boschivo ha distrutto alcune abitazioni in una cittadina della California fondata intorno al 1850 da minatori cinesi che erano stati cacciati da un accampamento vicino. Il rogo si è rapidamente esteso su una superficie di oltre 10 miglia quadrate, costringendo all'evacuazione della cittadina di Chinese Camp e delle autostrade circostanti. L'incendio è stato causato da un fulmine.

