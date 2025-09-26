Logo Tgcom24
A PLEASANTON

California, luci, colori e magia notturna: l'esperienza immersiva del Glowtopia Event

Si tratta di un viaggio sensoriale tra arte, musica e tecnologia, adatto a tutte le età

26 Set 2025 - 14:12
01:01 

Ogni anno il Glowtopia Event accende l'estate e l'autunno di Pleasanton, in California, con un percorso notturno tra luci spettacolari, giochi di colori e installazioni immersive. Dal 9 agosto al 26 ottobre 2025, visitatori di tutte le età possono esplorare giardini incantati, stanze di specchi e tunnel luminosi, accompagnati da spettacoli dal vivo e aree interattive. Un viaggio sensoriale tra arte, musica e tecnologia, adatto per grandi e piccini.

