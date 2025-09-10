Logo Tgcom24
California, buca in spiaggia si riempie d'acqua: salvati due bambini intrappolati nella sabbia

Le onde hanno invaso lo scavo e i due si sono ritrovati bloccati fino alla vita

10 Set 2025 - 12:00
01:50 

Attimi di paura su una spiaggia californiana, dove due bambini sono rimasti intrappolati nella sabbia bagnata dopo aver scavato una buca troppo vicina alla riva. Le onde hanno invaso lo scavo e i piccoli si sono ritrovati bloccati fino alla vita. Alcuni bagnanti sono intervenuti subito, seguiti dai soccorritori che sono riusciti a liberarli. Secondo i bagnini, la sabbia inzuppata può diventare pericolosamente pesante e difficile da attraversare senza aiuto.

