Calcio, la festa a Londra per la nazionale femminile inglese dopo la vittoria degli Europei

Decine di migliaia di persone hanno partecipato a Londra ai festeggiamenti della nazionale femminile inglese, che domenica si è confermata campionessa d'Europa: due imponenti ali di folla hanno scortato il bus scoperto delle Leonesse, che a passo d'uomo hanno raggiunto Buckingham Palace attraverso l'imponente viale The Mall, stracolmo di tifosi. In un tripudio di fumogeni, canti e bandiere di San Giorgio, le ragazze del calcio inglese sono state portate in trionfo da tantissimi appassionati, in un numero tale che mai si era visto in occasioni di imprese sportive al femminile.