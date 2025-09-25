Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
DUE ARRESTI

Calci e pugni per rubargli la collanina: l'aggressione in stazione a Milano

Due 25enni, già noti alle forze dell'ordine, fermati con l'accusa di rapina pluriaggravata

25 Set 2025 - 10:29
00:52 

La polizia ha arrestato due 25enni, un italiano e un egiziano, accusati di una rapina pluriaggravata avvenuta il 25 giugno alla stazione di Milano-Certosa. Le immagini mostrano la vittima aggredita nel sottopasso, colpita con calci e pugni e fatta cadere a terra, mentre i due malviventi si impossessano della collana d’oro che aveva al collo. Gli investigatori del Commissariato Quarto Oggiaro, coordinati dalla Procura di Milano, hanno identificato i responsabili anche grazie al contributo della vittima. Entrambi i rapinatori hanno precedenti penali.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri