Bufala Dop, a 86 anni si iscrive al corso per casari

Un sogno chiuso nel cassetto per oltre sessant'annidi Dario Vito
Un sogno - diventare casara - chiuso nel cassetto per oltre sessant'anni. Cassetto che Graciela, 86 anni, ha deciso, finalmente, di aprire grazie al corso organizzato dal Consorzio della Mozzarella di Bufala, aperto a tutti, senza limiti d’età.
Graciela, la più anziana tra tutti i corsisti, è nata in Argentina ma da tempo vive a Roma. Da qui parte con il treno per raggiungere tutti i caseifici della Campania e carpire i segreti del mestiere.