Bruxelles ha destinato 17 milioni di euro a studi sull'Islam

A far discutere non sono soltanto le ingenti somme di denaro messe a disposizione ma, in alcuni casi, anche i temi trattati. 2 milioni e mezzo di euro per "mappare la sharia", la cosiddetta legge islamica. Altri 2 per uno studio dal titolo "Aperture all'inclusione delle minoranze musulmane nelle democrazie di oggi" che - spiega l'eurodeputata Sardone - ha lo scopo di "comprendere perché l'estrema destra, facendosi portavoce di un programma particolarmente contrario a musulmani e islamismo, sta avanzando".