Brigitte Bardot ricoverata e operata: le condizioni sono "preoccupanti"

Brigitte Bardot avrebbe una grave malattia. L'attrice francese, icona intramontabile del cinema e simbolo di un'epoca, è ricoverata da almeno tre settimane in un ospedale privato di Tolone. 91 anni compiuti il 28 settembre, le sue condizioni sarebbero preoccupanti anche se la famiglia si è stretta nel riserbo. E' un momento di grande fragilità quello della ex star mondiale. L'operazione chirurgica a cui è stata sottoposta sarebbe avvenuta dopo un rapido peggioramento della sua salute. Brigitte Bardot vive da anni nella sua casa di Saint-Tropez, dove conduce un'esistenza lontana dai riflettori, circondata dagli animali che ama e protegge attraverso la sua Fondazione. La battaglia per i loro diritti è diventata la missione della sua vita, l'unica cosa che la distrae dall'isolamento e dalla solitudine.

