dettò i canoni del glamour

Lo stile Brigitte Bardot che ha rivoluzionato la moda

"Rappresentò il volto più"luminoso e provocante della libertà che si respirava a partire dagli anni '50

di Silvia Carrera
28 Dic 2025 - 12:37
01:38 

La naturalezza dell'essere sexy, un fascino unico, quello di Brigitte Bardot, uno stile che ha cambiato per sempre il concetto di femminilità moderna e indipendente, ma allo stesso tempo spontanea, una sensualità scompigliata, la sua, un modo diverso e nuovo di presentarsi al mondo, lo stile BB. Capelli gonfi, fasce, cerchietti e fiocchi, labbra imbronciate, occhi cerchiati di nero, sguardo tra l'innocenza e la malizia.

  

 

