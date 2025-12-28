Lo stile Brigitte Bardot che ha rivoluzionato la moda

La naturalezza dell'essere sexy, un fascino unico, quello di Brigitte Bardot, uno stile che ha cambiato per sempre il concetto di femminilità moderna e indipendente, ma allo stesso tempo spontanea, una sensualità scompigliata, la sua, un modo diverso e nuovo di presentarsi al mondo, lo stile BB. Capelli gonfi, fasce, cerchietti e fiocchi, labbra imbronciate, occhi cerchiati di nero, sguardo tra l'innocenza e la malizia.