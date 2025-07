Brescia, propaganda neonazista online: arrestato un 21enne

I carabinieri del Ros, su mandato della Procura della Repubblica di Brescia e in coordinamento con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, hanno arrestato un giovane di 21 anni residente nel Bresciano, gravemente indiziato di aver promosso propaganda neonazista e istigato all'odio razziale e religioso. Contestualmente, sono state eseguite 26 perquisizioni in tutta Italia nei confronti di altrettanti sospettati, tutti ritenuti attivi in gruppi online di estrema destra.