Breaking News delle 9.00 | "Sentinella dell'est": la Nato si prepara

In questa edizione: "Sentinella dell'est": la Nato si prepara. Preso il killer di Kirk, Trump lo vuole morto. Attacco a Doha, il Mossad si era opposto. Fitch retrocede la Francia. Papa Leone: presto sarò a Lampedusa. Mondiali atletica, prima gioia azzurra.

13 Set 2025 - 10:08
02:03 

