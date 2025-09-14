Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 9.00 | Drone russo in Romania, Nato in allerta

In questa edizione: Drone russo in Romania, Nato in allerta. Lettera di Trump ai paesi Nato. Meloni: "Non minimizzare clima d'odio". Manovra, altolà di Giorgetti. Gaza, Rubio da Netanyahu. Calcio, il derby d'Italia alla Juve.

14 Set 2025 - 12:22
02:08 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri