Breaking News delle 21.30 | La Polonia schiera 40mila soldati a est

In questa edizione: La Polonia schiera 40mila soldati a est. Braccato il killer di Kirk, diffuse le foto. Bce lascia invariati i tassi, Ue cresce +1.2%. Milano, arrestato il trapper Baby Gang.

11 Set 2025 - 21:59
01:43 

