Breaking News delle 21.30 | Hamas: no a Trump. Attentato a Gerusalemme

In questa edizione: Hamas: no a Trump. Attentato a Gerusalemme, Bayrou sfiduciato, in Francia cade il governo, Lunedì nero per le morti sul lavoro: 4 vittime, L'addio ad Armani, oggi i funerali a Rivalta

08 Set 2025 - 21:44
