Breaking News delle 18.00 | Meloni a Istanbul: rispondere a sfide comuni

In questa edizione: Meloni a Istanbul: rispondere a sfide comuni, Crosetto: lancio di aiuti italiani a Gaza, Zelensky: per la pace colloqui con Putin, Dazi al 15% dall'8 agosto, Latina, disinfestazioni contro il West Nile, Vacanze, al via il grande esodo.