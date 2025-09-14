Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Israele schiera i tank per invadere Gaza City

In questa edizione: Israele schiera i tank per invadere Gaza City, Anche Romania denuncia ingresso drone russo, Starmer: manifestazioni non ci intimoriscono, Papa Leone: troppi divari di reddito, Scuola, tra domani e martedì rientrano tutti, Serie A, il Torino batte la Roma all'Olimpico.

14 Set 2025 - 18:13
