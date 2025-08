Breaking News delle 18.00 | Il Papa con un milione di giovani a Roma

In questa edizione: Il Papa con un milione di giovani a Roma. Medioriente, Anp condanna azione Ben Gvir. Bari, travolti e uccisi da un'auto: 3 morti. Morta in piscina, genitori chiedono chiarezza. Governo, arriva lo scudo penale per i medici. Franco Baresi operato per un nodulo polmonare.