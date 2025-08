Breaking News delle 17.00 | Un milione di giovani per il Papa

In questa edizione: Un milione di giovani per il Papa. Israele, ministro israeliano alla Spianata delle Moschee. Diplomazia al lavoro per il conflitto Ucraina-Russia. Tragedia a Bari: morti 3 ciclisti. Morte Simona Cinà: nessun indagato.