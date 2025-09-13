Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Omicidio Kirk, "Inaccettabile festeggiare"

In questa edizione: Omicidio Kirk, "Inaccettabile festeggiare", Kiev, Trump promette nuove sanzioni a Mosca, Moglie Kirk: "Porterò avanti le sue idee", Idf: 250mila persone hanno lasciato Gaza City, Flotilla, barche da Augusta verso Gaza.

13 Set 2025 - 17:11
Commenti (0)

