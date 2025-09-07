Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | L'UE condanna l'attacco russo a Kiev

In questa edizione: L'UE condanna l'attacco russo a Kiev. Vaticano, Acutis e Frassati sono santi. Cernobbio, si chiude il Forum Ambrosetti. Addio a Giorgio Armani, l'omaggio della gente. Aggredita dall'ex, salvata da una cliente. Tennis e F1, domenica di sport

07 Set 2025 - 17:22
