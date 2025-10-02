Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Flotilla, gli attivisti andranno in carcere

In questa edizione: Flotilla, gli attivisti andranno in carcere. Manchester, aggressore aveva cintura esplosiva. Pro-Pal, domani sciopero generale. Il def approda in Consiglio dei ministri. Lavoro, Istat: disoccupazione al 6%. Calcio, Roma-Lille oggi in Europa League.

02 Ott 2025 - 16:44
