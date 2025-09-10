Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Nato discute su reazione ai droni russi

In questa edizione: Nato discute su reazione ai droni russi, Von Der Leyen: "Ue lotta per pace e libertà", Israele-Qatar, giallo su sorte leader di Hamas, Francia nel caos, oltre 200 arresti a Parigi, Maltempo, frana all'Elba, disagi in Lombardia, Calcio, U21 firma il bis in 10 su Macedonia

10 Set 2025 - 14:26
