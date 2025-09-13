Breaking News delle 14.00 | Meloni: "Noi l'ancora di stabilità in Europa"

In questa edizione: Meloni: "Noi l'ancora di stabilità in Europa". Moglie Kirk: "Non sapete cosa avete scatenato". La Nato potenzia la difesa del fianco est. 250 mila persone hanno lasciato Gaza City. Trieste, giovane travolta e uccisa da un'auto. Mondiali Tokyo, Palmisano medaglia d'argento.