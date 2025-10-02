Breaking News delle 14.00 | Manchester, attacco davanti Sinagoga: 3 morti

In questa edizione: Manchester, attacco davanti Sinagoga: 3 morti. Flotilla: 200 attivisti fermati, 22 italiani. Gaza, proteste pro Pal in tutta Italia. Governo, oggi alle 19 il cdm a Palazzo Chigi. Istat: tasso di occupazione è sceso al 62,8%. Calcio, stasera Roma-Lille.
