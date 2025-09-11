Logo Tgcom24
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Breaking News delle 14.00 | La Polonia limita il traffico aereo

In questa edizione: La Polonia limita il traffico aereo. Omicidio Kirk, continua la caccia all'uomo. Idf: 5 divisioni pronte all'offensiva a Gaza. Flotilla pronta a salpare da Siracusa. Stupro San Zenone, fermato migrante 25enne. Boom di casi di influenza.

11 Set 2025 - 14:20
02:05 

