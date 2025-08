Breaking News delle 14.00 | Israele verso l'occupazione della Striscia

In questa edizione: Israele verso l'occupazione della Striscia. Ue sospende i controdazi, ma serve il voto. Caso Almasri, Meloni: "Scelte concordate". Kiev: Mosca ha colpito in 4 regioni. Ncc, tar annulla decreto su foglio servizio. Atalanta, anche oggi Lookman non si presenta.