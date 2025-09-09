Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Israele: sì ad accordo proposto da Trump

In questa edizione: Israele: sì ad accordo proposto da Trump. Drone su Flotilla, Tunisia smentisce attacco. Nuovo attacco russo in Ucraina. Bayrou sfiduciato va all'Eliseo. "Saman uccisa con premeditazione dal un clan". Letteratura, addio a Stefano Benni.

09 Set 2025 - 14:58
01:54 

