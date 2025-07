Breaking News delle 14.00 | Intesa Usa-Ue, dazi al 15%

In questa edizione: Intesa Usa-Ue, dazi al 15%, Gaza, entrano aiuti ma proseguono gli attacchi, Palestina, lettera di ex ambasciatori a Meloni, Meloni in Etiopia: il cibo motore di crescita, Violenza sessuale su minore, prete arrestato, Singapore, Martinenghi conquista l'argento.