Breaking News delle 14.00 | Assalto finale a Gaza, Katz: "La città brucia"

In questa edizione: Assalto finale a Gaza, Katz: "La città brucia", Bruxelles annuncia misure contro Israele, Draghi scuote l'Europa: "Più investimenti", Mattarella a Colleferro per ricordare Willy, Ancora morti sul lavoro, 3 vittime in 24 ore, Champions, stasera Juve-Borussia Dortmund

16 Set 2025 - 14:24
