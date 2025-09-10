Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Polonia, droni russi violano lo spazio aereo

In questa edizione: Polonia, droni russi violano lo spazio aereo. Von der Leyen: emerga una nuova Europa. Lecornu nuovo premier, proteste a Parigi. Raid israeliano a Doha, oggi riunione Onu. Maltempo, allerta arancione in 5 regioni. Under 21, l'Italia supera la Macedonia.

10 Set 2025 - 13:34
01:59 

