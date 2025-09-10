Breaking News delle 11.00 | Polonia, droni russi violano lo spazio aereo

In questa edizione: Polonia, droni russi violano lo spazio aereo. Von der Leyen: emerga una nuova Europa. Lecornu nuovo premier, proteste a Parigi. Raid israeliano a Doha, oggi riunione Onu. Maltempo, allerta arancione in 5 regioni. Under 21, l'Italia supera la Macedonia.
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)