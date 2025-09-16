Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Israele sferra l'attacco finale a Gaza City

In questa edizione: Israele sferra l'attacco finale a Gaza City, Popolazione civile in fuga, Trump, oggi la visita di Stato in Inghilterra, Beppe Sala: trovato accordo su San Siro, Lutto nello sci, morto Matteo Franzoso, Serie A, pari tra Como e Genoa

16 Set 2025 - 11:05
01:51 

