Breaking News delle 11.00 | Gaza, Flotilla entrata nella zona a rischio

In questa edizione: Gaza, Flotilla entrata nella zona a rischio. A Copenaghen i leader Ue su difesa e Ucraina. Usa in shutdown: licenziamenti e disagi. Beneventano, confessati gli omicidi. Sisma nelle Filippine: almeno 70 i morti. Tennis, Sinner trionfa al torneo di Pechino.

01 Ott 2025 - 12:17
01:59 

