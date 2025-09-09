Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Flotilla colpita da un drone in Tunisia

In questa edizione: Flotilla colpita da un drone in Tunisia. IDF: "Via subito da tutta Gaza City". Crisi in Francia, cade il governo Bayrou. Bonifici, cambiano le regole. Strage sul lavoro, 4 operai morti in 24 ore. Calcio, l'Italia soffre ma batte Israele

09 Set 2025 - 12:08
