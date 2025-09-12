Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Droni russi in Polonia, chiusi i confini

In questa edizione: Droni russi in Polonia, chiusi i confini, A Gaza continua l'assedio, Omicidio Kirk, Fbi trova l'arma, Brasile, Bolsonaro condannato a 27 anni, Tenta di uccidere ex, condannato per lesioni, Testamento Armani, tutto alla fondazione.

12 Set 2025 - 11:20
