Brasile, i sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro protestano sulla spiaggia di Copacabana

A Rio de Janeiro, sulla spiaggia di Copacabana, migliaia di sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno organizzato una protesta per chiedere l'amnistia per Bolsonaro e l'impeachment del presidente Luiz Inacio Lula da Silva e del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes. Queste manifestazioni hanno avuto luogo in tutto il Paese pochi giorni dopo che De Moraes ha dichiarato che la Corte Suprema non cederà alle sanzioni o alle pressioni straniere sul processo a Bolsonaro, che dovrebbe svolgersi alla fine dell'anno. Bolsonaro è stato condannato a indossare un braccialetto elettronico alla caviglia per ordine della Corte Suprema, dove è sotto processo con l'accusa di aver orchestrato un complotto golpista per rimanere in carica nonostante la sua sconfitta alle elezioni del 2022.