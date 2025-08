Braccio di ferro tra Usa e Russia, Trump manda i sottomarini

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il dispiegamento di due sottomarini nucleari "in zone appropriate" dopo le uscite "idiote e incendiarie" di Dmitry Medvedev, ex presidente della Russia e attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione, che aveva evocato lo spettro di una guerra tra le due massime potenze atomiche. La decisione, ha spiegato il tycoon, deriva dal timore che le parole di Medvedev possano rivelarsi in futuro "qualcosa di più serio".