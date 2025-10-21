Logo Tgcom24
Economia
IL CLICK-DAY

Bonus patente 2025, contributi fino a 2.500 euro

Via alle domande per il contributo destinato ai giovani: ecco requisiti e procedure

21 Ott 2025 - 19:38
01:24 
patente