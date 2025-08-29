Logo Tgcom24
PER CHI VUOLE RINNOVARE CASA

Bonus elettrodomestici 2025, si parte a settembre

I requisiti e come fare domanda

di Silvia Longo
29 Ago 2025 - 13:14
01:29 

E’ in arrivo - probabilmente entro fine anno - il bonus elettrodomestici. Si potranno acquistare con uno sconto in fattura frigoriferi, cappe, lavatrici, lavastoviglie e forni che hanno classi energetiche più elevate, cioè consumano meno energia. ll prodotto acquistato dovrà essere stato realizzato in Unione europea e al suo posto ne andrà smaltito uno inquinante. L’incentivo consiste in uno sconto del 30% sul prezzo di vendita fino a un massimo di 100 euro per ogni prodotto acquistato che salgono a 200, se l'Isee di chi lo richiede non supera i 25 mila euro.

