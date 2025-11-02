Logo Tgcom24
L'INCENTIVO

Bonus elettrodomestici 2025, ecco come funziona

Si potrà presentare domanda a partire dalla metà di novembre 2025 e coprirà fino al 30% del costo

di Stefania Scordio
02 Nov 2025 - 19:52
01:18 

Sarà presto possibile accedere al bonus elettrodomestici 2025, il nuovo incentivo statale valido solo per prodotti realizzati in Europa e ad alta efficienza energetica. Il contributo arriverà fino a 200 euro e la domanda potrà essere presentata dal 12 novembre. Il bonus coprirà fino al 30% del costo, con un limite massimo di 100 euro a prodotto, 200 per le famiglie con Isee sotto i 25mila euro.

