Bonus elettrodomestici 2025, ecco come funziona

Sarà presto possibile accedere al bonus elettrodomestici 2025, il nuovo incentivo statale valido solo per prodotti realizzati in Europa e ad alta efficienza energetica. Il contributo arriverà fino a 200 euro e la domanda potrà essere presentata dal 12 novembre. Il bonus coprirà fino al 30% del costo, con un limite massimo di 100 euro a prodotto, 200 per le famiglie con Isee sotto i 25mila euro.