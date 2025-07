Bombe ed emergenza cibo, Gaza è al collasso

"Veniamo presentati come quelli che stanno attuando una campagna di carestia a Gaza, che sfacciata bugia", dice Benjamin Netanyahu, sostenendo che non ci sia fame nella Striscia. Una voce, quella del primo ministro israeliano, che tuttavia si scontra con l'evidenza. Le immagini terribili dei neonati scheletrici non mentono, così come i dati riportati dalle Nazioni Unite, secondo cui solo nell'ultimo mese sono morte di fame 63 persone nella Striscia. Quelli che soffrono di più sono le donne e i loro bambini, perché essendo meno forti degli uomini, faticano a vincere la battaglia per accaparrarsi il poco cibo che entra nell'enclave tramite le organizzazioni umanitarie. La situazione è ormai al collasso e il rischio è che il flusso di aiuti possa arrivare troppo tardi e in misura ridotta per salvare i bambini affamati.