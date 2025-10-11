Bollette sempre più care: in 10 anni, luce +74% e acqua +47%

Le bollette sono sempre più care. Secondo i dati elaborati da Confedilizia, nel giro di dieci anni il prezzo dell'elettricità è salito del 74%. Il gas ha subìto una crescita del 39% e il costo dell'acqua del 47%. Le cause di questi aumenti sono da ricondurre anzitutto alla pandemia, che ha portato in altro i prezzi al consumo, e poi anche il conflitto russo-ucraino che ha generato la crisi energetica in Europa. Lo studio sottolinea come l'incremento delle spese fisse sia stato più consistente rispetto ad altre voci di consumo: per esempio, il prezzo dei grandi elettrodomestici che incidono solo occasionalmente sul bilancio di una famiglia, è diminuito dell'1,5%. Altri prodotti e servizi, come mobili e arredi, in dieci anni sono diventati più costosi del 20,9%, meno dell'inflazione media che ha raggiunto il 23%. Quest'anno i costi relativi alla fornitura idrica sono cresciuti del 4,8% tra giugno, luglio e agosto, e +4,7% a settembre, dopo incrementi superiori al 6% all'inizio del 2025. Il prezzo di gas e luce invece, dopo una serie di rincari primaverili, è sceso a settembre rispettivamente del 5,6% e del 5,8%.